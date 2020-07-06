رقعة الفيضانات تتسع في الصين وتخلف 121 قتيلا ومفقودا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 08:09 مساء

اتسعت رقعة الفيضانات في الصين، الأحد، لتشمل مناطق في محافظات جيانغشي وآنهوي ومنطقة تشونغتشينغ وسط البلاد.

وجاء في تقرير التلفزيون الصيني أن الفيضانات دمرت 17000 منزل، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ41.6 مليار يوان (5.9 مليار دولار) وخلفت 121 قتيلًا ومفقودًا هذا العام، بحسب «روسيا اليوم».

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية لنظيره الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص تعازيه في ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الجنوبية للبلاد.

وقال الرئيس الروسي في البرقية: «إننا في روسيا نشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة هذه الكارثة أحزانهم، ونأمل في الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين»، حسب بيان نشره الكرملين. وسبق أن أرسل بوتين برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.  

وتسببت الفيضانات، التي عمت 26 منطقة صينية منذ مطلع العام الجاري، بوفاة وفقدان العشرات، وألحقت أضرارًا بقرابة 19.38 مليون مواطن، إضافة إلى أنها دمرت آلاف المباني، وغمرت أكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»
ليبيا
تسجيل أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات
دولى
التنافس الفرنسي - التركي في الأزمة الليبية يفاقم تصدع شركاء «الناتو».. ومساع ...
ليبيا
المجعي: نجهز لمعركة حقيقية في سرت والجفرة
ليبيا
محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في فوز ليفربول على أستون فيلا
رياضة عالمية
«عزل زوارة» يستقبل 3 إصابات بـ«كورونا» من يفرن
ليبيا
ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما
ثقافة وفن
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
آمر حرس السواحل بمصفاة الزاوية لقناة «الوسط»: مستعد للمثول أمام لجنة تحقيق دولية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغني راب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية