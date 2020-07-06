رقعة الفيضانات تتسع في الصين وتخلف 121 قتيلا ومفقودا (فيديو)

اتسعت رقعة الفيضانات في الصين، الأحد، لتشمل مناطق في محافظات جيانغشي وآنهوي ومنطقة تشونغتشينغ وسط البلاد.

وجاء في تقرير التلفزيون الصيني أن الفيضانات دمرت 17000 منزل، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ41.6 مليار يوان (5.9 مليار دولار) وخلفت 121 قتيلًا ومفقودًا هذا العام، بحسب «روسيا اليوم».

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية لنظيره الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص تعازيه في ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الجنوبية للبلاد.

وقال الرئيس الروسي في البرقية: «إننا في روسيا نشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة هذه الكارثة أحزانهم، ونأمل في الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين»، حسب بيان نشره الكرملين. وسبق أن أرسل بوتين برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتسببت الفيضانات، التي عمت 26 منطقة صينية منذ مطلع العام الجاري، بوفاة وفقدان العشرات، وألحقت أضرارًا بقرابة 19.38 مليون مواطن، إضافة إلى أنها دمرت آلاف المباني، وغمرت أكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.