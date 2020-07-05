مقتل شخصين والسلطات ترجح وفاة 16 آخرين نتيجة أمطار غزيرة في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 10:07 صباحا
منقذون يعملون في موقع تضرر بأمطار غزيرة في غرب اليابان في 05 يوليو 2020 (فرانس برس)

قتل شخصان في اليابان ورجحت السلطات وفاة 16 آخرين في غرب البلاد، اليوم الأحد، نتيجة أمطار غزيرة أدت إلى فيضان المياه عن مجاريها وحوادث انزلاق للتربة.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن رجلاً وامرأة في الثمانينات من العمر قتلا في حادثي انزلاق للتربة في موقعين مختلفين من منطقة كوماموتو، مشيرة إلى أن 16 شخصًا آخرين في حالة «توقف للقلب والتنفس»، وهي عبارة تستخدم في اليابان قبل التأكيد الرسمي لوفاة شخص من قبل طبيب، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيات في دار للمتقاعدين
وكان إيكوو كاباشما حاكم منطقة كوماموتو أعلن، السبت،  14 من هذه الوفيات المرجحة، وهؤلاء هم مقيمون في دار للمتقاعدين اجتاحتها المياه.

كما فُـقد ستة أشخاص. ولم يتمكن المسؤولون في المنطقة والبلديات التي تضررت بالكارثة الطبيعية، صباح الأحد، من تأكيد حصيلة الوفيات التي أوردتها وسائل الإعلام.

محاولات للإنقاذ
وأكد المسؤولون أنهم يتخذون إجراءات لتجنب انتشار فيروس «كورونا المستجد» في مراكز الإيواء التي أُقيمت في المنطقة، من بينها احترام التباعد بين العائلات.

وعملت فرق إنقاذ وجنود من قوات الدفاع الذاتي، ليلة أمس ،لمحاولة العثور على المفقودين ومساعدة السكان العالقين في بيوتهم.

وجرفت الفيضانات آليات واجتاحت مدنًا. وظهرت في لقطات بثتها وسائل الإعلام أحرف كلمة «النجدة» على أرض مدرسة مهجورة في مدينة ياتسوشيرو، يلوح منها نحو عشرة أشخاص بمناديل بيضاء ومظلات لمروحيات فرق الإنقاذ طلبًا للمساعدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تنهي تجارب دواءين لعدم فاعليتهما ضد «كورونا»