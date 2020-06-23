إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس «كورونا» منذ أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 03:42 مساء

سجلت إيران، الثلاثاء، 121 وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا المستجد»، في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من شهرين، فيما تكافح السلطات لاحتواء أكثر التفشي الأكثر فتكا لوباء «كوفيد-19» في الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحفي إن الوفيات الجديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 9863، وهي أعلى حصيلة وفيات في إيران في يوم واحد منذ 11 أبريل، حين سجلت 125 حالة وفاة.

وأعلنت لاري أيضًا أن 2445 شخصا إضافيا ثبتت إصابتهم بـالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 209970.

وسجّلت الجمهورية الإسلامية تراجعا في الوفيات اليومية في مطلع مايو، لكن الحصيلة عاودت الارتفاع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة، وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

ولم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في أبريل.

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