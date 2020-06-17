مجموعة السبع تحث بكين على العودة عن قانون مقترح بشأن هونغ كونغ

تظاهرة مطالبة بالديمقراطية في حي سنترال في هونغ كونغ، 9 يونيو 2020. (أ ف ب)

حث وزراء خارجية مجموعة السبع، الأربعاء، الصين على إعادة النظر في قانونها المقترح بشأن هونغ كونغ، في بيان صادر في وسط مباحثات أميركية - صينية على مستوى عالٍ.

وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك: «نحث الحكومة الصينية بشدة على إعادة النظر في هذا القرار»، وذلك قبل وقت قصير من عقد مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الصينيّ الكبير يانغ جي تشي في هاواي. ويقر القانون المثير للجدل عقوبات على النشاطات الانفصالية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بحسب «فرانس برس».