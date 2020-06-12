مصر تتخطى 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليتخطى عدد الإصابات في مصر ليتخطى عدد الإصابات في مصر أربعين ألف حالة.

وبحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم الجمعة، خرج 417 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وتابع أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.