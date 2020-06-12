بريطانيا ترفض رسميا تمديد المرحلة الانتقالية لـ«بريكست»

أبلغت بريطانيا رسميا، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لـ«بريكست»، مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط، وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات.

وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو.

وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الإنترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى»، مضيفًا: «في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي».

بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية، تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد».

وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس.

وذكرت جريدة «فايننشال تايمز» أن بريطانيا ستطبق «نظاما موقتا أقل صرامة» بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وردا على سؤال بشأن التقرير قال الناطق باسم جونسون: «إنها أوقات غير مسبوقة»، مضيفًا: لـ«هذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات».

اتفاق بالحد الأدنى

انسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما، لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية، والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة.

وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل، إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، لتقييم التقدم المحرز، ودعا رئيسا حكومتي إسكتلندا وويلز، الجمعة، في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية.

وكتبت نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء إسكتلندا، ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد: «نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية»، مضيفين أنه «من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل إلى اتفاق».

لكن مفوض الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، قال إن غوف «لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا» بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة، مضيفًا: «كانت تلك آخر لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل انقضاء المهلة، لذا نعتبر هذا القرار نهائيا».

وقال إن بروكسل «تناشد» من أجل تسريع العمل لضمان «علاقة وثيقة وودية جدا» بحلول مطلع 2021، وأكدت بروكسل، الجمعة، أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.