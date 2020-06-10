ترامب يعلن استئناف التجمعات الانتخابية في أربع ولايات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 11:03 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيستأنف تنظيم التجمعات الانتخابية التي اضطر لوقفها في مارس بسبب جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنه سينظم قريبًا تجمعات في أربع ولايات هي فلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما.

ولم يخفِ ترامب يومًا حماسته لاستئناف هذه التجمعات، وهو يردد منذ أيام عدة أن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش، بحسب «فرانس برس».

وإذا كانت حملة الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل سبق وأن أعلنت عزمها على استئناف التجمعات الانتخابية، إلا أنها لم توضح حتى اليوم الشروط التي ستحكم إقامة هذه التجمعات، ولا سيما لجهة التدابير الصحية التي سيتم اتخاذها لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب