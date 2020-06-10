ترامب يعلن استئناف التجمعات الانتخابية في أربع ولايات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيستأنف تنظيم التجمعات الانتخابية التي اضطر لوقفها في مارس بسبب جائحة «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنه سينظم قريبًا تجمعات في أربع ولايات هي فلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما.

ولم يخفِ ترامب يومًا حماسته لاستئناف هذه التجمعات، وهو يردد منذ أيام عدة أن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش، بحسب «فرانس برس».

وإذا كانت حملة الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل سبق وأن أعلنت عزمها على استئناف التجمعات الانتخابية، إلا أنها لم توضح حتى اليوم الشروط التي ستحكم إقامة هذه التجمعات، ولا سيما لجهة التدابير الصحية التي سيتم اتخاذها لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».