ألمانيا تمدد تحذيرات السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى آخر أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 07:35 مساء

وافقت ألمانيا، الأربعاء، على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار «كورونا».

وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة من المعايير تطورات أعداد العدوى في الدول وإمكانات أنظمتها الصحية وسعة إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وإمكانات إعادة المسافرين وإجراءات السلامة للسياح، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقرر مجلس الوزراء الألماني، الأسبوع الماضي، إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبية في الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربع الشريكة في منطقة شينغن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

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وسيتم إلغاء التحذير من السفر لـ29 دولة في الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما سيتأخر رفع التحذير بالنسبة لإسبانيا والنرويج بسبب استمرار العمل بقواعد حظر دخول هاتين الدولتين.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن في السابع عشر من مارس الماضي في أعقاب تفشي جائحة كورونا، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال، وأتاح القرار إلغاء الرحلات دون تكاليف على عملاء شركات السفر.

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