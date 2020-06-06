واشنطن تتهم بكين باستغلال وفاة جورج فلويد لـ«البروباغندا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 06:52 مساء
تظاهرة منددة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، في بروكلين، 5 يونيو 2020. (أ ف ب)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، السبت، باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل عناصر في الشرطة الأميركية، لتبرير حرمانها شعبها من حقوق الإنسان الأساسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «كما هو الحال مع كل الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإن الكذب متاح لأقصى درجة طالما أنه يخدم مصلحة الحزب في السلطة»، وقال: «ينبغي ألا تخدع هذه البروباغندا المثيرة للضحك أي أحد»، حسب «فرانس برس».

رئيس الشرطة جثا أمام جثمانه.. بدء مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية

وكررت الصين انتقاداتها الولايات المتحدة على خلفية قضية فلويد، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان بومبيو يعلق. وكانت بكين تبدي استياءها إزاء الانتقادات الصادرة عن عواصم غربية، بالأخص واشنطن، حول طبيعة تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونغ كونغ العام الماضي.

وبعدما اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة رفضا للعنصرية ولتجاوزات الشرطة إثر وفاة جورج فلويد في 25 مايو، بدأ متحدثون باسم الحكومة الصينية ووسائل إعلام رسمية إطلاق انتقادات لاذعة ضد السلطات الأميركية.

وفي الأول من يونيو، استغل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، التظاهرات الأميركية المناهضة للعنصرية ليتهم الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، وقال إنّ العنصرية «مرض مزمن في المجتمع الأميركي».

غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في نهاية الأسبوع

وأضاف أن تعامل واشنطن مع وفاة فلويد على يد الشرطة «مثال واضح على معاييرها المزدوجة المعروفة عالميا». وتساءل: «لماذا تكرم الولايات المتحدة ما يسمى بالعناصر المطالبة باستقلال هونغ كونغ بوصفهم أبطالا وناشطين، فيما تصف الأشخاص الذين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية بمثيري الشغب».

وفي بيانه، السبت، قال بومبيو إن بكين أظهرت في الأيام الأخيرة «استهانتها المستمرة بالحقيقة وازدراءها للحقوق». وتأتي تصريحات بومبيو وسط اشتداد حدة التوتر بين بلاده والصين، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة لبكين حول كيفية تعاملها مع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير
ليبيا
وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
«دينارات غوزناك» تفتح جبهة جديدة للصراع على الملف الليبي
ليبيا
إجماع في البرلمان التونسي على رفض سياسة المحاور في ليبيا
ليبيا
نورلاند: التدخل التركي في ليبيا جاء ردا على «قوات فاغنر»
ليبيا
جريدة الوسط: ضغوط دولية على «الجوار» الليبي
ليبيا
عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة
ليبيا
تطور جديد في قضية ليبي اعتقل بالمغرب بتأشيرة مزورة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية لارتفاع درجة حرارة جسمك