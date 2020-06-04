رئيس الشرطة جثا أمام جثمانه.. بدء مراسم تأبين جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 10:09 مساء
متظاهر يرفع صورة لجورج فلويد في المظاهرات المنددة بمقتله (أرشيفية: الإنترنت).

بدأت في مينيابوليس مراسم تأبين جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي الذي أثار تسجيل فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة تظاهرات واسعة.

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا ايمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الأشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس، وفق «فرانس برس».

وكان النعش المذهّب موضوعا في قاعة الجامعة، تحيطه باقات الورد وصور لفلويد البالغ 46 عاما الذي توفي في 25 مايو اختناقا على يد شرطي في هذه المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.

ونقل جثمان فلويد صباحا إلى الجامعة، فيما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا ارادوندو، في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأميركيين من أصل أفريقي.

ومن المتوقع أن يلقي الناشط الحقوقي آل شاربتون كلمة تأبين في فلويد الذي سيدفن في مدينة هيوستن مسقط رأسه في ولاية تكساس. واعتقل أربعة شرطيين لدورهم في وفاة فلويد التي أثارت موجة احتجاجات منددة بالعنصرية لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور في 1968.

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