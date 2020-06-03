تشديد الاتهام الموجه إلى الشرطيين الأربعة في قضية فلويد

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إيمي كلوبوشار، الأربعاء، أن المدعي الذي يحقق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

وكتبت كلوبوشار على «تويتر» أن «مدعي عام مينيسوتا كيث اليسون سيشدد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية، وسيوجه اتهامات أيضًا إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين»، مؤكدة «أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء»، وفق «فرانس برس».

وكان شوفن اتهم الأسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة.