إيطاليا تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 08:34 مساء
علم إيطاليا على خلفية مبان في العاصمة روما. (الإنترنت)

 سجلت إيطاليا، الأربعاء، ارتفاعًا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 71 حالة مقابل 55 في إحصائية أمس الثلاثاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة، وبلغ 33601 شخصًا منذ بدء التفشي في 21 فبراير، بحسب وكالة الأنباء «آكي» الإيطالية.

إيطاليا تسجل ارتفاعًا للوفيات اليومية بفيروس «كورونا»

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس «كورونا المستجد» في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 30 مايو إلى 111، وفي 31 مايو إلى 75، وفي 1 يونيو 60، وفي 2 يونيو 55.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 321 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 233836. وشهد معدل الإصابات اليومية بالتالي ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 416 حالة، وفي 31 مايو 355، وفي 1 يونيو 178، وفي 2 يونيو 318.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 39893 إلى 39297، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 408 إلى 353 حالة.

إيطاليا تسجل 161 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 846 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 160092 إلى 160938 شخصًا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.497 مليون، بينما يبلغ عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وقررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، والأربعاء أعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

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