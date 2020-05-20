إيطاليا تسجل 161 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

طاقم طبي يقدم الإسعافات لمريض بأحد المستشفيات في روما (الإنترنت)

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الأربعاء، تسجيل 161 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس «كورونا» في البلاد، مقابل 162 في الإحصائية المنشورة أمس الثلاثاء.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها، الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد» ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 161 حالة جديدة، وبلغ 32330 حالة، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس «كورونا المستجد» في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ المعدل في 16 مايو 153 حالة، وفي 17 مايو 145، وفي 18 مايو 99، وفي 19 مايو 162.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 665 حالة، مقارنة مع 675 يوم 17 مايو، و451 يوم 18 مايو، و813 في 19 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 227364 حالة.

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وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 65129 إلى 62752 حالة، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 716 إلى 676 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2881 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 129401 إلى 132282 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.038 مليون.