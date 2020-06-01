إيران تدعو الولايات المتحدة إلى «وقف العنف» ضد شعبها بعد مقتل جورج فلويد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 09:57 صباحا
فتاتان من إيران يحملان العلمين الإيراني والأميركي ومجسم للترامب. (الإنترنت)

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، واشنطن إلى «وقف العنف» ضد شعبها إثر التظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه.

وقال الناطق باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي في طهران متوجها إلى الشعب الأميركي: «لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم». وأضاف مخاطبا المسؤولين الأميركيين والشرطة: «أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

كما أعلن موسوي أن العالم المسجون في الولايات المتحدة سيروس أصغري سيعود إلى إيران خلال أيام، موضحا: «ملف الدكتور سيروس أصغري أغلق في أميركا، وسيعود على الأرجح إلى البلاد في اليومين أو ثلاثة أيام المقبلة».

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