المرصد السوري: مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران بغارة شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 10:16 مساء
الدفاعات الجوية السورية أثناء اعتراضها صاروخًا إسرائيليًّا في سماء دمشق، 24 فبراير 2020. (أ ف ب)

قُتل خمسة مقاتلين غير سوريين من مجموعات موالية لإيران، الأحد، في ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية البوكمال في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن «طائرة حربية مجهولة استهدفت ظهر الأحد سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية» قرب الحدود العراقية، بحسب «فرانس برس».

وأشار إلى أن الغارة على بادية مدينة البوكمال أدت إلى «مقتل خمسة عناصر من تلك المجموعات وإعطاب ثلاث سيارات». ولم يذكر المرصد الجهة التي تقف خلف الغارة، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجَّح أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الهجوم.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها عمليات في سورية، إلا أنها تعتبر أن الوجود الإيراني دعمًا لنظام الرئيس بشار الأسد يشكل تهديدًا بالنسبة إليها، متعهدة مواصلة عملياتها في سورية حتى «رحيل» إيران منها.
 وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصًا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وفي 17 مايو، أسفرت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سورية عن مقتل سبعة مقاتلين، بحسب المرصد. وذكر المرصد آنذاك أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.

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