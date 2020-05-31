عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران يتجاوز 150 ألف حالة

زوار أمام مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في طهران، 25 مايو 2020 (فرانس برس)

أعلنت إيران اليوم الأحد أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجّلة على أراضيها تخطّت عتبة 150 ألفا، مع سعي البلاد لاحتواء الوباء الذي عاودت وتيرة تفشيه الارتفاع في الآونة الأخيرة.

وكانت الحكومة رفعت القسم الأكبر من القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس، الذي ظهر لأول مرة على أراضيها في منتصف فبراير؛ لكن وزارة الصحة تحذّر من موجة جديدة للوباء بعد رصد بؤر صغيرة له في عدد من المحافظات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، تسجيل 2516 إصابة جديدة بالوباء في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 151 ألفا و466 إصابة.

تسارع جديد في عدد الإصابات

وتشهد إيران تسارعا جديدا في وتيرة تفشي الفيروس منذ قاربت الحصيلة اليومية لإصاباته في الثاني من مايو أدنى مستوى منذ شهرين.

وأعلن جهانبور تسجيل 63 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية على الأراضي الإيرانية إلى 7797 وفاة.

وتفرض الحكومة الإيرانية حاليا إغلاقا في محافظة خوزستان الواقعة في غرب البلاد عند الحدود مع العراق. وتعد خوزستان حاليا المحافظة الأكثر تضررا من الفيروس في إيران.

ويعتبر خبراء كثر كما مسؤولون إيرانيون أن الأرقام التي تعلنها الحكومة أدنى بكثير من الأرقام الفعلية، وفق الوكالة الفرنسية.