فرنسا تعلن فتح المقاهي والحانات والمطاعم ورفع القيود عن التنقل داخل البلاد في 2 يونيو

امرأة ترتدي قناعاً واقياً أمام برج إيفل في باريس في 11 مايو 2020. (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، إعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم بدءاً من 2 يونيو وسط الإبقاء على بعض القيود، وذلك بعد شهرين ونصف الشهر من الإغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الخميس أنّ حكومته سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل البلاد في 2 يونيو بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً بدائرة 100 كلم في محيط السكن.

وقال فيليب أثناء عرضه المرحلة الثانية من إجراءات رفع العزل «بدءاً من 2 يونيو، سيوضع حد للقيود على التنقل».

وسيسمح لعشرة أشخاص كحد أقصى بالتواجد على طاولة واحدة، فيما سيتاح فقط فتح الباحات الخارجية في باريس.

تحسن الظروف الصحية وانحسار عدد المرضى بالفيروس

ومنذ 11 مايو تاريخ بدء تخفيف إجراءات العزل، تعتبر «حمراء» أربع مناطق في شمال شرق باريس بينها باريس ومنطقتها، ومايوت.

لكن الظروف الصحية تتحسن مع انحسار متواصل في عدد المرضى في حال خطيرة أو في الإنعاش (1501 الأربعاء أي أقل بـ54 من اليوم السابق).

ومنذ مطلع مارس توفي 28 ألفا و596 شخصا بالفيروس، بينهم 66 في الساعات الـ24 الأخيرة. وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية بأن «انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير».

وإعادة فتح المدارس المتوسطة (11 إلى 14 عاما) مطروحة أيضا مثل تخفيف القاعدة التي تمنع الابتعاد أكثر من مئة كيلومتر عن مكان الإقامة.

وحذرت الحكومة من أن وضع الكمامة سيبقى إلزاميا في وسائل النقل المشترك.