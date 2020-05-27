ترامب يهاجم «تويتر» بعد إدراج تدويناته ضمن خانة «التغريدات المضللة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 09:43 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة، بعد إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريدات الرئيس في خانة «التغريدات المضللة».

وقال ترامب في تغريدة على منصته المفضّلة للتواصل مع العالم إنّ «تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، ويخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

«تويتر» يدعو إلى التحقق من كلام الرئيس
وأضاف «تويتر» أمس الثلاثاء، جملة «تحقّقوا من الوقائع» إلى تغريدتين نشرهما ترامب، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير رواده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم، بقوله إن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتما على «تزوير».

وقبل أسبوعين شدد «تويتر» قواعده الرامية لمكافحة المعلومات الكاذبة حول وباء فيروس «كورونا المستجد» من خلال توسيعه أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذّر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات «مضلّلة» أو «مثيرة للجدل».

ترامب ينتقد طريقة للتصويت
وكان الرئيس الجمهوري نشر على تغريدة قال فيها: «ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شيء آخر سوى تزوير كبير».

وأضاف في تغريدة ثانية أنّ «حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة».

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