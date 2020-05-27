تويتر يضيف عبارة تحذيرية إلى تغريدة لترامب في سابقة من نوعها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 05:29 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض في 22 مايو 2020. (أ ف ب)

أضاف تويتر الثلاثاء إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم بقوله إن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ «هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالمراسلة. هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر»، وفقا لـ«فرانس برس».

وقبل أسبوعين شدّد تويتر قواعده الرامية لمكافحة المعلومات الكاذبة حول وباء كوفيد-19 من خلال توسيعه أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذّر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات «مضلّلة» أو «مثيرة للجدل». 

وهذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.

هل تغريدة ترامب حول بطاقات الاقتراع بالبريد مضللة؟
وكان الرئيس الجمهوري نشر على تويتر، منصّته المفضّلة للتواصل مع الجمهور، تغريدة قال فيها «ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شي آخر سوى تزوير كبير».

وأضاف في تغريدة ثانية أنّ «حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّر».

وتحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو تويتر يجدون الآن عبارة «احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد»، يكفي النقر عليها لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).

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