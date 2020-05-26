532 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

موظف طبي في شوارع مدينة نيويورك في زمن جائحة فيروس «كورونا». (الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، 532 وفاة إضافية بفيروس «كورونا المستجد» خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفًا و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، أن إجمالي عدد المصابين بوباء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفًا و375 مصابًا.

من جهته، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس من ولاية نورث كارولاينا إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات. وأرغمت جائحة «كوفيد-19» ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب على «تويتر» إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية، روي كوبر، فورًا على «ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعًا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها». ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس في مدينة شارلوت.