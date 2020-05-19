بريطانيا تسجل قفزة كبيرة في أعداد الوفيات اليومية بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 09:20 مساء
بريطانيان يرتديان الكمامة في لندن. (الإنترنت)

 سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 545 حالة جديدة مقابل 160 في إحصائية أمس الإثنين.

وأفاد وزير البيئة البريطاني، جورج أوستيس، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء حول تطورات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 545 حالة لتصل إلى نقطة 35341، بحسب «روسيا اليوم»

انخفاض كبير في حصيلة الوفيات اليومية جراء «كورونا» ببريطانيا

ويمثل هذا الارتفاع قفزة كبيرة لعدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في بريطانيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في 16 مايو 468 حالة، وفي 17 مايو 170، وفي 18 مايو 160. وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

ارتفاع الوفيات الجديدة بـ«كورونا» في بريطانيا والإصابات تتجاوز الـ240 ألف حالة

وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة وبدأت عملية رفع القيود العامة بشكل تدريجي.

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