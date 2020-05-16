ارتفاع الوفيات الجديدة بـ«كورونا» في بريطانيا والإصابات تتجاوز الـ240 ألف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 06:44 مساء
بريطانيون يرتدون كمامات في شوارع لندن. (الإنترنت)

 أعلنت السلطات الصحية البريطانية السبت عن تسجيل 468 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة.

وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في المملكة المتحدة ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (384 وفاة)، بحسب «روسيا اليوم».

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وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3451 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» (مقابل 3560 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 240161.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.

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