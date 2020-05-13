سكان إنجلترا يخرجون للشوارع في أول خطوة لتخفيف تدابير العزل البريطانية

مقاه ومطاعم مغلقة في سوق بريكستون جنوب لندن في 23 أبريل 2020 (فرانس برس)

أصبح بمقدور سكان إنجلترا مغادرة منازلهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء كما يتم تشجيعهم على الذهاب إلى العمل حال لم يتمكنوا من العمل من المنزل، في أول تخفيف متواضع لإجراءات العزل السارية منذ أواخر مارس في بريطانيا.

وأشارت أحدث حصيلة للسلطات الصحية أمس الثلاثاء إلى أن الوباء أودى بحياة 32 ألف مصاب في المستشفيات ودور المسنين؛ لكن يبدو أن الواقع أكثر خطورة، حيث كان مكتب الإحصاء البريطاني قد سجل في الأول من مايو أكثر من 36 ألف حالة وفاة يشتبه في أن سببها الفيروس كما ورد في شهادات الوفاة، حسب وكالة «فرانس برس».

7 أسابيع من الحظر

في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد الماضي عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود التي فرضت قبل سبعة أسابيع.

وتفضل إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عدم اتباع هذا المسار في الوقت الحالي، مطالبة السكان البقاء في المنزل

ويمكن لسكان إنجلترا فقط الآن ركوب سياراتهم للذهاب إلى الحديقة أو لعب التنس أو الغولف أو الالتقاء بصديق أو الذهاب إلى متجر زراعي، ولكن مع احترام مسافة مترين تطبيقا للتباعد الاجتماعي، وإلا ستتم مخالفتهم ودفع غرامة بقيمة 100 جنيه استرليني (113 يورو).

كما يمكن لملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من المنزل العودة إلى العمل، بعد أن شجعهم جونسون على ذلك بقوة.

التنقل بالدراجة أو مشيا

لكن وزير النقل غرانت شابس حثهم على التنقل بالدراجة أو المشي، مضيفا في تصريحات تلفزيونية اليوم، إلى أنه امتثالا لتعليمات التباعد الاجتماعي، لا يمكن لوسائل النقل العام قبول شخص واحد من بين عشرة مستخدمين عاديين.

كما يُسمح من جديد بزيارة المنازل المعروضة للبيع، مما سيساعد على انتعاش سوق العقارات. وتهدف هذه التسهيلات الصغيرة إلى المساعدة بشكل تدريجي للغاية في انتعاش الاقتصاد، الذي تضرر من العزل.

من ناحية أخرى، أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2% في الربع الأول من العام الجاري، ويعد هذا الانخفاض أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم الأزمة المالية الدولية.

وتم توجيه الانتقاد لجونسون بسبب الفك المتسرع للعزل في المملكة المتحدة، واعتبرت المعارضة توصياته مبهمة، وسيواجه رئيس الوزراء البريطاني أسئلة النواب، اليوم الأربعاء، عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش خلال جلسة الاستماع الأسبوعية التقليدية في مجلس العموم.