«رويترز»: حكومة إردوغان تحتجز 4 رؤساء بلديات أكراد

احتجزت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات ذات صلة بالإرهاب.

وذكر مصدر أمني لوكالة «رويترز»، الجمعة، أن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه. وينفي الحزب هذا.

ومنذ إجراء انتخابات محلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.

وزعيما حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب. وتم اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب، وقالت الحكومة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.