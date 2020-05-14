خلاف على تعيينات الوزراء يؤجل تنصيب حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 08:05 مساء
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد بيان رسمي بأن تنصيب حكومة الوحدة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان مزمعا يوم الخميس تأجل إلى يوم الأحد، بسبب خلاف نشب في آخر لحظة بشأن تعيينات الوزراء.

ومن المقرر أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا بموجب اتفاق ائتلافي مع بيني غانتس، خصمه السابق في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط، قبل أن يتولى جانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، المنصب، بحسب «رويترز».

وجاء في بيان مشترك أن جانتس وافق على التأجيل من أجل منح نتنياهو مزيدا من الوقت لتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء في حزبه ليكود.

ويُنهي اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام وشهدت إجراء ثلاث انتخابات غير حاسمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات أساسية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لفيروس «كورونا» روج له ترامب يظهر نتائج سلبية خاطئة