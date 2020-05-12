أميركا تسجل أقل من 900 وفاة بـ«كورونا» لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 09:18 صباحا
عمال أمام مؤسسة «أندرو كليكلي» لدفن الموتى في بروكلين الأميركية، (أرشيفية: ا ف ب)

سجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و352 حالة، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز.

ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ مارس، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف إجراءات الحظر، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل الى أكثر من مليون و346 ألف إصابة مؤكدة حتى أمس الإثنين.

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