الحصيلة اليومية لكورونا في الولايات المتحدة تعاود الارتفاع مع 2333 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:21 صباحا
امرأة تضع كمامة تلتقط صورة لنفسها أمام جدارية لمغني الراب الراحل توباك شاكور في حي هارلم النويوركي في 5 مايو. (أ ف ب)

عاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سجّلت 2333 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة، وفقا لـ«فرانس برس».

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها حوالى 1,2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره) وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

ترامب يعتزم حلّ خلية إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد
وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أنّه يعتزم حلّ خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، في إشارة إضافية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء كوفيد-19 أولوية يومية قصوى.

وقال ترامب الثلاثاء خلال زيارة قام بها إلى مصنع للكمامات في أريزونا، في أول رحلة له خارج البيت الأبيض منذ شهرين، إنّه «لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة»، مقرّاً بأن بعض الناس «سيأثرون بشدة».

ولاحقاً قال ترامب في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» ردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعتبر أن «إعادة فتح الاقتصاد ستكلّف أرواحا» إنه «من الممكن أن يحصل هذا الأمر لأنّنا لن نكون معزولين في منازلنا».

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