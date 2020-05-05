روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ«كورونا» اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 12:59 مساء
طاقم مسعفين في إحدى المستشفيات الروسية، (أرشيفية: روسيا اليوم)

أحصت روسيا اليوم الثلاثاء، عددا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ما يعد أسرع انتشار للوباء في أوروبا.

وسجلت موسكو عشرة آلاف و102 إصابة جديدة في حصيلة أدنى بقليل من اليومين السابقين، وباتت الحصيلة الإجمالية في البلاد 155 ألفا و370 إصابة و1451 وفاة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الخميس إصابته بالفيروس، وقال الناطق باسم مكتبه بوريس بيلياكوف الثلاثاء إنه بخير، موضحا أنه يعالج في مستشفى عام.

نسبة الوفيات منخفضة
وفي حين بدأت دول أوروبية عدة رفعا تدريجيا لإجراءات الإغلاق، تشهد روسيا انتشارا للوباء بوتيرة أسرع بكثير من بقية أنحاء اوروبا، علما بأن المملكة المتحدة سجلت الإثنين أربعة آلاف إصابة إضافية فقط.

لكن نسبة الوفيات تبقى محدودة مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا أو الولايات المتحدة. وتقول السلطات إن ذلك ناجم عن الإغلاق السريع للحدود وإجراء أكثر من أربعة ملايين فحص ومتابعة انتشار العدوى، لكن ثمة جهات تشكك في هذه الأرقام.

ووفق إحصاء للوكالة، تحل روسيا في المرتبة الثامنة عشرة في العالم لجهة عدد الوفيات بفيروس كورونا في حين تحتل المرتبة السابعة بالنسبة الى عدد الإصابات. رغم كل ذلك، تستعد روسيا لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 12 مايو.

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