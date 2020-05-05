اعتقال أميركيين اثنين في فنزويلا بتهمة محاولة «غزو» البلاد من البحر

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، القصر الرئاسي في كراكاس، 16 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده اعتقلت، أمس الإثنين، أميركيين حاولا مع مجموعة من «المرتزقة» فجر الأحد «غزو» فنزويلا من البحر؛ للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 15 شخصًا.

وقال مادورو مخاطبًا القيادة العليا للقوات المسلحة إن السلطات اعتقلت «عنصرين أمنيين» أميركيين يبلغان من العمر 34 عامًا و41 عامًا، عارضًا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان المدعي العام الفنزويلي اتهم في وقت سابق الإثنين غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية لتجنيد «مرتزقة» بقصد شن هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.