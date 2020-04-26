ألمانيا: الصين حاولت تشجيعنا على الإدلاء بتصريحات إيجابية عن تعاملها مع «كورونا»

طاقم طبي صيني يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. (أرشيفية)

قالت وزارة الداخلية الألمانية في رسالة هذا الشهر إن دبلوماسيين صينيين تواصلوا مع مسؤولين بالحكومة الألمانية في محاولة لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات إيجابية عن كيفية تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا.

واطلعت «رويترز» على رسالة الأحد جاء فيها «الحكومة الألمانية على علم باتصالات فردية قام بها دبلوماسيون صينيون بهدف الحث على الإدلاء بتصريحات إيجابية علنية عن تعامل جمهورية الصين الشعبية مع فيروس كورونا». وتضيف الرسالة «لم تستجب الحكومة الاتحادية لهذه الطلبات».

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تحمل الرسالة تاريخ 22 أبريل وأُرسلت إلى مارجريت باوزه النائبة في البرلمان عن حزب الخضر الألماني ردا على سؤالها عما إذا كان دبلوماسيون صينيون اتصلوا بمسؤولين ألمان بهدف تشجيعهم على الإدلاء بالتصريحات الإيجابية.

وكانت صحيفة فيلت ام زونتاج أول من نشر نبأ الاتصالات. ونقلت الصحيفة عن السفارة الصينية في برلين رفضها التقرير الذي وصفته بأنه كاذب وغير مسؤول.

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وتقول وزارة الداخلية في الرسالة إن الحكومة تقر بجهود الصين لاحتواء الوباء خاصة منذ 23 يناير، حتى دون أن تطلب منها بكين ذلك. ومضت قائلة إن برلين أبلغت الحكومة الصينية بأنها تعتقد أن الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء، لكنها لم تفصح عما إذا كانت تظن أن بكين التزمت الشفافية أم لا.