مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 08:35 صباحا
ممرض يأخذ عينة لفحص الإصابة بـ«كوفيد-19» في مديمة ووهان الصينية في 16 أبريل 2020. (فرانس برس)

نفى مدير المختبر الصيني الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس «كورونا» المستجدّ، أمس السبت أي مسؤولية عن انتشار الوباء. وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة «سي جي تي إن» التليفزيونية الرسمية «من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس «كورونا» الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها. لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

حماية مشددة
ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل «إيبولا». وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع. وقال مدير المعهد «نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات». وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان «لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا»، منتقدا وسائل الإعلام التي «تحاول عمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات دون أدلة».

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات إلى المعهد، نبهت السلطات الأميركية في 2018 إلى إجراءات السلامة غير الكافية كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.

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