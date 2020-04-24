غوتيريس: هزم الوباء يتطلب أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 04:10 مساء
غوتيريس يلقي كلمة في منتدى دولي بسان بطرسبورغ، 7 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أن هزم وباء «كوفيد-19» يتطلب «أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة»، متحدثًا لدى إطلاقه مبادرة عالمية لإنتاج اللقاحات والعلاجات وتوزيعها بشكل عادل.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الأمين العام: «لا لقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف من العالم، بل لقاح وعلاج يكون معتدل السعر وآمنًا وفعالًا، يمكن إعطاؤه بسهولة ويكون متوافرًا في كل أنحاء العالم، للجميع في كل مكان».

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