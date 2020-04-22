ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 05:36 مساء
لحظة اقتراب الزوارق الإيرانية من السفينةالحربية الأميركية. (سي إن إن)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأميركية في البحر بعد أسبوع من اقتراب 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني بدرجة خطيرة من سفن أميركية في الخليج.

وتكررت حوادث اقتراب الزوارق العسكرية الإيرانية بشدة من السفن الأميركية في عامي 2016 و2017. وفي عدة مناسبات أطلقت السفن التابعة للبحرية الأميركية طلقات تحذيرية على الزوارق الإيرانية لدى اقترابها بشدة منها، بحسب «رويترز».

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وللبحرية الأميركية سلطة اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس، لكن تصريحات ترامب تمضي فيما يبدو لأبعد من ذلك ومن المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب ترامب على «تويتر» بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره «وجهت البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر».

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الجيش الأميركي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفينة تابعة للبحرية الأميركية، ووصفت سفن حرس السواحل في الخليج الواقعة بأنها «خطيرة واستفزازية».

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واقتربت الزوارق الإيرانية في لحظة ما إلى مسافة عشر ياردات من السفينة الأميركية. وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران يوم الثامن من يناير بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق التي تتمركز فيها قوات أميركية. ولم يقتل أحد من القوات الأميركية لكن تم تشخيص حالة أكثر من مئة منهم في وقت لاحق بإصابة في المخ.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، 21 أبريل 2020. (رويترز)
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