585 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس «كورونا» والإجمالي يتجاوز 19 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 01:16 مساء
سيارة إسعاف تنقل مصابا بفيروس كورونا في مدينة فالنسيا الإسبانية. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا تسجيل 585 حالة وفاة بفيروس «كورونا المستجد» خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفا و500 حالة وفاة.

وغيرت السلطات الإسبانية طريقة إحصاء الوفيات من أجل أن تكون المعايير ذاتها في كل المناطق التي تتلقى منها أرقاما عن الإصابات والوفيات، ما استتبع تغييرا في عدد الوفيات المعلنة خلال الأيام السابقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبالتالي، باتت حصيلة البلاد من الضحايا لا تشمل إلا الأشخاص الذين أجروا فحصا مخبريا تبين أنه إيجابي؛ إلا أن السلطات في مناطق إسبانية عدة تشكك بهذه الحصيلة، مشيرة إلى أن هناك آلاف الوفيات الأخرى غير المسجّلة ضمن الحصيلة الوطنية.

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