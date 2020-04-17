ترامب: يمكن مباشرة العمل في عدد من الولايات بدءا من الغد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 01:36 صباحا
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات التي تمت فيها السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد منذ فترة أسبوعين على الأقل، يُمكنها مباشرة أنشطتها «بدءًا من الغد».

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض «عندما تنظرون إلى مونتانا، إلى وايومنغ، إلى داكوتا الشماليّة» وهي ولايات بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس، فإن الوضع فيها «مختلف جدًا عن نيويورك، إنه مختلف جدًا عن نيوجيرسي» وهما الولايتين الأكثر تأثرًا بالفيروس، وتابع «الأمر إذًا سيكون معتمدًا بشكل أساسي على حكام» الولايات، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟