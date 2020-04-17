ترامب: يمكن مباشرة العمل في عدد من الولايات بدءا من الغد

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات التي تمت فيها السيطرة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد منذ فترة أسبوعين على الأقل، يُمكنها مباشرة أنشطتها «بدءًا من الغد».

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض «عندما تنظرون إلى مونتانا، إلى وايومنغ، إلى داكوتا الشماليّة» وهي ولايات بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس، فإن الوضع فيها «مختلف جدًا عن نيويورك، إنه مختلف جدًا عن نيوجيرسي» وهما الولايتين الأكثر تأثرًا بالفيروس، وتابع «الأمر إذًا سيكون معتمدًا بشكل أساسي على حكام» الولايات، حسب وكالة «فرانس برس».