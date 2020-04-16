روسيا ترجئ الاحتفال بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 05:56 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إرجاء العرض العسكري السنوي الذي ينظّم في 9 مايو احتفالاً بالانتصار على ألمانيا النازية على خلفية تفشي كورونا المستجد، في ثاني قرار مماثل يصدر عن الكرملين.

وقال بوتين في كلمة متلفزة خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي، إنّ «المخاطر المرتبطة بالوباء الذي لن يصل إلى ذورته (في 9 مايو)، لا تزال مرتفعة جداً وهذا لا يمنحني الحق بإطلاق تحضيرات العرض وغيره من الفعاليات الجماهيرية».

تعاون مشترك
في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الرئيس الروسي، الخميس، أن فلاديمير بوتين شدد على ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، بعد مبادرات إنسانية قام بها البلدان في الأيام الأخيرة.

وقال لصحفيين: «يرى بوتين أن التعاون ضروري في زمن تفشي الأوبئة»، وذلك بعد أن أعلن دونالد ترامب استعداده لإرسال أجهزة تنفس إلى روسيا وإعلان روسيا إرسال مساعدة إنسانية الى الولايات المتحدة في أبريل.

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