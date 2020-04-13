«الصحة العالمية»: وقف انتشار «كوفيد-19» بشكل كامل يتطلب لقاحا «آمن وفعال»

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيربييسوسفي مؤتمر صحافي في جنيف. (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنه من الضروري التوصل إلى لقاح «آمن وفعال» من أجل وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل، بعدما وصلت حصيلته إلى حوالى 115 ألف وفاة في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف إن «عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور وانتشار كوفيد-19 ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل»، بحسب «فرانس برس».

«الصحة العالمية»: «كورونا المستجد» أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا «الخنازير»

وحذر بأن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية آمارس 2009 في المكسيك.

وقال إن «البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه». نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم «ببطء».