«الصحة العالمية»: «كورونا المستجد» أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا «الخنازير»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن وقف انتشار وباء «كوفيد-19» بشكل كامل يتطلب لقاحًا، مشيرة إلى أن فيروس «كورونا المستجد» أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا «إتش1 إن1» (المعروفة بإنفلونزا الخنازير)، التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، إن «البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا العام 2009»، داعيًا إلى رفع الحجر الصحي في العالم «ببطء»، بحسب «فرانس برس».

وقال إن «عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور وانتشار كوفيد-19 ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل»، الذي وصلت حصيلته إلى نحو 115 ألف وفاة في العالم.

