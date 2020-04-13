بوتين يقر بـ«نقص» المعدات الطبية في روسيا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 05:33 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث ازمة فيروس كورونا قرب موسكو، 13 أبريل 2020. (أ ف ب)

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بوجود «نقص» في معدات الحماية للطواقم الطبية، معتبرًا أن روسيا لم تصل بعد إلى المستوى الأقصى للإصابات بوباء «كوفيد - 19».

وقال بوتين خلال مؤتمر بالفيديو نقله الكرملين عبر موقعه الإلكتروني: «يجب أن يحصل الأخصائيون (الطبيون) وزملاؤهم على العلاوات المنصوص عليها على خلفية ظروف عملهم الخاصة، كما يتعين تزويدهم معدات الحماية الشخصية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «أدرك أن (هذه الموارد) ليست دائمًا كافية. يجب تاليًا بالتأكيد اتخاذ تدابير إضافية لسد مكامن النقص هذه»، من دون التطرق إلى حجم هذا النقص. وزادت قوى المعارضة بزعامة أليكسي نافالني في الأيام الماضية من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي تنديدًا بالنقص في المعدات المتوافرة لأفراد الطواقم الطبية.

مستشفيات موسكو تقترب من «حدودها القصوى» مع ارتفاع قياسي في إصابات «كورونا»

وتظهر أحدث حصيلة رسمية أن روسيا تضم 18 ألفًا و328 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مع 148 حالة وفاة، في ارتفاع بواقع 2558 إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ ظهور الفيروس في البلاد. وأقر بوتين، الإثنين، بأن الوضع لا يتقدم «في الاتجاه الأفضل» في روسيا التي لم تصل برأيه أزمة وباء «كوفيد - 19» فيها إلى أوجها.

وأبدت نائبة رئيس الوزراء الروسي لشؤون الصحة، تاتيانا غوليكوفا، من ناحيتها قلقًا إزاء الازدياد الكبير في عدد الحالات في موسكو، بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة، حيث سُجل العدد الأكبر من الإصابات في الأيام الأخيرة. وقالت خلال مؤتمر بالفيديو: «نعتبر أن الأسبوع الطالع ومطلع الأسبوع المقبل هي الفترة التي ستشهد بلا شك تزايدًا في الإصابات في موسكو ومنطقتها».

وأطلقت موسكو التي أثقلت أزمة الوباء خدماتها الصحية، الإثنين نظامًا إلكترونيًّا يعزز تدابير الحجر المنزلي المفروضة على السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
«رويترز»: اتفاق «أوبك» على أكبر خفض للإنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا
اقتصاد
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب طريقة لمعاقبة منتهكي تدابير العزل