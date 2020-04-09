أميركا: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 15 ألف شخص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 17 مارس 2020. (فرانس برس)

تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 15 ألفا الخميس وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب «فرانس برس»، أظهر التعداد ارتفاع الوفيات إلى 15774 حالة والإصابات إلى 432596 وسط جهود تبذلها البلاد لمكافحة تفشي الوباء.

