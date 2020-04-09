«فرانس برس»: عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تخطى 1.5 مليون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 02:08 مساء

تخطت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في العالم اليوم، الخميس، 1.5 مليون شخص وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية.

وجرى إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلدا ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة «432132» إصابة من بينها 14817 وفاة، الدولة التي تسجل أسرع تفشيا للوباء.

أما في أوروبا فإن إسبانيا سجلت 146690 إصابة من بينها 14555 وفاة، وإيطاليا 139422 إصابة من بينها 17669 وفاة. وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس، إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات «772592» والوفيات «61118»، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

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