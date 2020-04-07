133 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 01:49 مساء
إيرانيات يصنعن أقنعة واقية داخل مسجد في طهران، 5 أبريل 2020 (فرانس برس)

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 3872.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، تسجيل 2089 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ما يرفع ذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 62 ألفًا و589، وفق وكالة «فرانس برس».

تشكيك في الأرقام المعلنة
وسجلت إيران أول حالة وفاة فوق أراضيها في 19 فبراير؛ لكن هناك اتهامات لها بعدم إعلان الأرقام الحقيقية فيما يخص الوفيات والإصابات.

وتعد الجمهورية الإسلامية البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في الشرق الأوسط، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دول المنطقة.

وذكر جهانبور أنه في ظل وجود 3987 مريضًا حالاتهم حرجة، إلا أن عدد الأشخاص الذين تعافوا ارتفع وغادر 27 ألفًا و39 منهم المستشفيات.

وأضاف أن بلاده أجرت 211 ألفًا و136 فحصًا للتأكد من مدى الإصابة بالفيروس، حتى اليوم.

بينما لم تلجأ السلطات لفرض عزل تام في إطار مساعيها للحد من تفشي الفيروس، إلا أنها فرضت قيودًا أخرى على غرار إغلاق معظم الأعمال التجارية التي تعد غير أساسية وحظر السفر بين المدن.

لكن الرئيس حسن روحاني أعلن، الأحد الماضي، أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطة اقتصادية محددة اعتبارًا من 11 أبريل الجاري.

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