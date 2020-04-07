1150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

متطوعون يوزعون الطعام في حي هرليم بنيويورك، 28 مارس 2020 (فرانس برس)

توفّي 1150 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد.

وقالت جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين إنّ العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالوباء بلغ 10 آلاف و783 شخصاً، في حين تخطّى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالي 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف مما يعني أنّها قد تلحق قريباً بركب كلّ من إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات)، حسب وكالة فرانس برس.