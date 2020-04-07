لأول مرة.. لا وفيات في الصين بسبب «كورونا»

مبان تجارية وسكنية في مدينة ووهان وسط الصين، 6 أبريل 2020، (ا ف ب)

سجلت الصين اليوم الثلاثاء، حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة في هذا البلد منذ بدء إعلان عدد الضحايا اليومي لوباء في يناير الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ مارس، لا ينفكّ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج، التي بلغ عددها نحو ألف إصابة إلى اليوم.

والصين التي أبلغت عن ظهور فيروس كورونا المستجدّ فيها للمرة الأولى في نهاية ديسمبر في مدينة ووهان (وسط)، أعلنت في 11 يناير تسجيل أول وفاة ناجمة عن الفيروس. ومذّاك بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس 3331 وفاة.

وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات ذروتها في فبراير، حين أحصت البلاد رسميا أكثر من 100 وفاة يومياً، لكن مذّاك لم ينفكّ عدد الوفيات يتراجع.

والإثنين، انخفضت حصيلة الوفيات اليومية إلى أدنى مستوى، لها، إذ أعلنت الصين تسجيل وفاة واحدة فقط، قبل أن تعلن الثلاثاء أنّ عدد الوفيات الجديدة بلغ صفرا.

إصابات من الخارج

أما فيما خصّ عدد الإصابات الجديدة فبلغ بحسب الحصيلة الرسمية الصادرة الثلاثاء 32 إصابة، ليس بينها أيّ إصابة التقطت داخل البلاد، وأكّدت لجنة الصحّة الوطنية في بيانها أنّ كلّ المصابين الجدد هم مسافرون عادوا حديثاً من الخارج حيث التقطوا العدوى.

كما أحصت السلطات 30 مصاباً بالفيروس لم تظهر عليهم أي عوارض للمرض، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الذين لم تظهر عليهم عوارض مرضية إلى 1033 مصابا، وربع هذه الإصابات تقريباً وافدة من الخارج.

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والأسبوع الماضي بدأت الصين، للمرة الأولى، الإعلان عن أعداد المصابين الذين لم تظهر عليهم أية عوارض لمرض كوفيد-19.

ومنذ ظهر الفيروس الفتّاك سجّلت الصين القارية ما مجموعه 81 ألفاً و740 مصاباً توفي منهم 3331 شخصاً. وغالبية هذه الإصابات كما الوفيات سجّلت في مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان.

لكنّ الوباء تفشّى في معظم دول العالم وقد حصد لغاية اليوم أرواح أكثر من 70 ألف شخص، غالبيتهم في أوروبا والولايات المتحدة.