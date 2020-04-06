إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 09:39 صباحا
مواطنة إيرانية ترتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا. (الإنترنت)

اتهم الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا حول العالم، مع عدم تحذيرها جميع الدول بجدية بخطورة الفيروس وإخفاء العدد الحقيقي لضحاياها.

وقال جيهانبور، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» اليوم الاثنين: إن الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا.

وأشار إلى أن «البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت أنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك». وتابع: «لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهران».

ونبه بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز.

وحتى مساء أمس الأحد، بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران 3 آلاف و603 شخصا، وسجلت البلاد 58 ألفا و226 حالة إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم الاثنين و39 إصابة.

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