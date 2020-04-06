اليابان تستعد لإعلان الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

امرأة ترتدي قناعا على متن قطار في طوكيو، 6 أبريل 2020 (فرانس برس)

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان حالة الطوارئ اليوم الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي شهد تسارعا مؤخرا في أجزاء من البلاد، وبخاصة في طوكيو.

ومن المقرر أن يستشير رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم لجنة خبراء تقدم المشورة لحكومته من أجل إدارة الأزمة الصحية، وتتوقع العديد من وسائل الإعلام المحلية إعلان حال الطوارئ غدا الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى رغم مجاورتها للصين، بؤرة الوباء، إلا أن اليابان لا تزال حتى الآن أقل تأثراً بالوباء من أوروبا أو الولايات المتحدة.

عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وسجلت البلاد حوالي 3650 إصابة لغاية أمس الأحد و73 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية. إلا أن عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، ولا سيما في طوكيو حيث تم تسجيل 148 إصابة جديدة الأحد، وهو رقم قياسي محلي جديد.

وزادت هذه الحصيلة الضغط تدريجيا على الحكومة كي تكثف عملها لمواجهة الوباء.

ودعت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان وتجنب التنقلات غير الضرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

طوكيو ستدخل الطوارئ

وصرحت كويكي لصحفيين اليوم الاثنين «لم نتلق أي قرار رسمي بعد، لكننا نجري استعداداتنا بناء على افتراض أن طوكيو ستكون من بين المناطق المشمولة بحال الطوارئ».

ومن المتوقع أن تشمل حالة الطوارئ مناطق معينة فقط، دون أن تشمل إجراءات عزل صارمة شبيهة بتلك المعمول بها في العديد من البلدان الأخرى حاليا، ولا سيما في أوروبا.

لكن السلطات اليابانية لا تملك الحق في إجبار الناس على تقييد حركتهم أو إغلاق المحال التجارية أو معاقبتهم في حال لم يتبعوا التعليمات.

ويعتمد النظام بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها المواطنون ويخضع للضغط الاجتماعي الذي يشكل عموما رادعا رئيسيا.