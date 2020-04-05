«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» بـ«كورونا»

أصيب القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت»، بريت كروزييه، الذي تم عزله من منصبه بعد أن انتشرت رسالته حول تفشي الفيروس التاجي على متن السفينة في وسائل الإعلام، بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر مطلعة، فإن نتائج تحليله للفيروس كانت إيجابية، وأضافت أن أعراض المرض ظهرت على القائد قبل مغادرته حاملة الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كروزييه الآن في الحجر الصحي في القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة غوام. وأردفت الصحيفة أن ممثل البحرية رفض التعليق على المعلومات التي تفيد بإصابة كروزييه بفيروس كورونا.

ويذكر أنه جاء في الرسالة التي أرسلها كروزييه إلى القيادة، طلب منها اتخاذ إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا على متن السفينة وإجلاء 4 آلاف شخص.