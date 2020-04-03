بايدن يعلن عن اتصال هاتفي قريب مع ترامب لبحث أزمة «كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حدائق البيت الأبيض في الثالث مارس 2020 (فرانس برس)

أكد جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، الخميس، أن فريقه يعمل مع البيت الأبيض لتنظيم اتصال هاتفي للبحث مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد ترامب الأربعاء الماضي أنه مستعد لإجراء محادثات مع بايدن في البيت الأبيض حول الأزمة التي تضرب الولايات المتحدة بقوة، حسب وكالة «فرانس برس».

تحول رؤية ترامب لمنافسه المحتمل

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي: «فكرت دائما أنه شخص جيد»، بعد أن كان يصفه بـ«النعسان».

وتابع ترامب في البيت الأبيض: «بصراحة لا أعرفه بشكل جيد لكنني أعتقد أنه شخص جيد على الأرجح، وإذا رغب في الاتصال، سأتلقى الاتصال، اتفقنا؟ يمكنكم إبلاغه بذلك».

ورد نائب الرئيس السابق باراك أوباما: «يسعدني أن أسمع أنه مستعد لتلقي اتصالي».

لهجة متغيرة من بايدن

وتبنى بايدن أيضا لهجة تصالحية ليتحدث عن الرجل الذي وعد بإلحاق الهزيمة به. وأشار إلى أنه أجرى «منذ فترة طويلة» حوارات «محترمة» و«صريحة» مع ترامب.

وأوضح في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن «فريقي يعمل مع فريقه لتنظيم هذا الاتصال». وأضاف: «لا أفعل ذلك لانتقاده بل لأقول إن هذا ما أعتقد أنه عليكم القيام به».

وبايدن «77 عاما» هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الديموقراطيين في مواجهة آخر خصم له السيناتور المستقل بيرني ساندرز «78 عاما». وهما يقومان بحملتيهما من منزليهما بسبب الأزمة الصحية.

وأسفر وباء «كوفيد-19» عن وفاة أكثر من 5600 شخص في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر 243 ألف إصابة، حسب تعداد جامعة جون هوبكينز المرجعي.