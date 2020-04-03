مليون توقيع دعما لنداء وقف إطلاق النار عالميا لمواجهة «كورونا»

أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر المنظمة بنيويورك، 24 فبراير 2020، (ا ف ب)

جمعت منظمة غير حكومية نحو مليون توقيع في عريضة لدعم نداء وجهته الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي لقائه اليومي مع الصحفيين، عبر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها منظمة «آفاز»، قائلا: نحن مسرورون جدا بالعدد الذي يمكن أن تجذبه هذه العريضة، مؤكدا ضرورة الضغط على المتحاربين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووضعت العريضة على الإنترنت في 30 مارس الجاري، بعد سبعة أيام من النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقد استجابت مجموعات مسلحة له في بعض الدول مثل الفلبين والكاميرون واليمن وكولومبيا، لكن لم يطبق شيء على أرض الواقع.

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وقالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة ليتيسيا كورتوا للوكالة الفرنسية: للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها، مضيفة أن المعارك مستمرة، وما زال جرحى يصلون إلى مستشفيات التي تدعمها الأمم المتحدة، في جنوب السودان مثلا، وأشارت إلى معلومات تردها من فرق منظمتها في مناطق قتال.

وتابعت أن وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم ضروري، موضحة أنه من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال الإنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم ليتمكنوا من التأثير على الوضع الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء. وتوظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرين ألف شخص في العالم وخصوصا في بلدان تشهد نزاعات أو أزمات.