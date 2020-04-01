روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 10:20 صباحا
بوتين وترامب في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها أرسلت طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص في أميركا حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن طائرة من طراز «انطونوف-124» تابعة للقوات الجوية الروسية تنقل أقنعة طبية وتجهيزات طبية أقلعت متوجهة إلى الولايات المتحدة.

وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن هذه المسألة كانت موضع نقاش في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

روح الشراكة بين موسكو وواشنطن
وقال بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية مساء الثلاثاء «اليوم عندما يطال الوضع كل العالم بلا استثناء ويصبح شاملا، لا بديل عن العمل بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة».

وكانت روسيا أرسلت الأسبوع الماضي عددا من الطائرات التي تقل علماء فيروسات وتجهيزات طبية ومختبرات وأنظمة متنقلة للتطهير إلى إيطاليا حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 12 ألفا و400 شخص.

وفي الولايات المتحدة أعلن رسميا عن حوالي 186 ألف إصابة بالفيروس ووفاة 4076 شخصا حتى الأربعاء.

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